Atxaga, Guasch, Mondelo e Nunes no "Rosalía en Camiño"

O Rosalía en Camiño, as xornadas poéticas multilingües, chega a Santiago con dúas conversas entre poetas peninsulares que terán lugar no claustro do Museo do Pobo Galego.

Propón duas conversas: unha entre os escritores Pol Guasch (Cataluña) e Andrea Nunes, moderada por Chus Pato; e o outra entre o vasco Bernardo Atxaga e a tamén galega Brenda Mondelo, guiada por Anxo Angueira.

Este evento está a celebrar en Santiago e Padrón a súa quinta edición do 6 ao 8 de xuño.

Recital

O sábado pecharase cun recital de todos os poetas participantes e cun espectáculo de poesía, música e imaxe en galego de Asturias dirixido polo poeta Miguel Rodríguez Monteavaro, canda o artista sonoro Andrés Rodrígues e o cineasta Iván Torres.

Ademáis como cada ano, a Fundación Rosalía publica un libro con poemas de cada autor, incluído un texto en diálogo con Rosalía de Castro.