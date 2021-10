María nos contaba que en 1980 comenzó Xaquín Mato a vender prensa en un pequeño kiosko y a medida que pasaban los años se amplió a papelería y llegó a convertirse en un referente en venta de prensa y productos de papelería. María nos comenta que a lo largo de los años Xaquín logró la fidelidad y el cariño de los vecinos de Santiago y ahora continúa María el buen hacer de papelería Xaquín, sobre todo en estos momentos difíciles en los que hay que apoyar el comercio local. María señala que Santiago ya no es lo que era y la gente se tiene que mentalizar que si no hay comercio, la ciudad no es nada.