Goretti Sanmartín considera que Santiago "no es tratada como se merece" en los presupuestos de la Xunta

La autovía de A Ramallosa y la nueva ciudad administrativa de San Caetano se llevan las mayores partidas en los presupuestos de la Xunta para 2025: 23 y 14 millones de euros respectivamente.

En el ámbito sanitario figuran 10,8 millones para el Hospital Clínico y para el Hospital de Conxo. 9,84 millones para el nuevo Centro de Protonterapia de Galicia y 4,3 para la reforma del centro de salud de Conxo. La nueva sede del Imelga se lleva casi 5 millones de euros. La Administración gallega reserva también 700.000 euros para la puesta en marcha del parque comarcal de bomberos y otro medio millón para su funcionamiento. Hay 6.3 millones de euros para centros educativos de la ciudad. Se prevé actuar en el instituto Xelmírez II, renovar las cubiertas del IES Rosalía de Castro y del IES Pontepedriña, mejoras en el Politécnico y la ampliación del IES Eduardo Pondal.

Se recogen además los 12 millones anunciados para la nueva facultad de Farmacia. La construcción de la senda peatonal y ciclista entre San Caetano-Milladoiro se lleva otra de las partidas más elevadas, 6 millones de euros. Figura también la puesta en marcha de una oficina técnica de apoyo a la economía circular, a la que destinará un millón. En materia de vivienda, 7.4 millones para la construcción de 60 viviendas en Lamas de Abade y O Castiñeiriño. Medio millón para el centro de crisis con atención 24 horas para víctimas de violencia sexual, que debería de empezar a funcionar este mismo año. Se confirma además el incremento de la partida del Consorcio de Santiago, que recibirá un 10% más, y también del estatuto de la capitalidad, que se eleva hasta los 2.631.000 euros. Y por último, se contempla el desdoblamiento de la autovía Brión-Noia, con 4 millones de euros para iniciar los trabajos, y el nuevo colegio de Milladoiro, que recibe 5 millones en 2025 y 4.668.000 en el 2026.

Primeras reacciones desde el Pazo de Raxoi

Para la alcaldesa, Goretti Sanmartín, Santiago no es tratada como se merece. En cuanto a la tasa turística, la regidora entiende que la propuesta que lleva la Xunta al Parlamento a través de la ley de medidas fiscales y administrativas es "imprecisa y vaga". Para el partido popular la Xunta cumple. De hecho, cifra el portavoz, Borja Verea, en más de 570 millones de euros los que recibirá la ciudad. El partido socialista considera que estos presupuestos son más de lo mismo y que no contemplan las preocupaciones reales de los compostelanos. Coincide su portavoz, Gonzalo Muiños, con la alcaldesa al considerar que la Xunta "no se toma en serio a la capital de Galicia" al quedar en 2,6 millones de euros la aportación por la capitalidad y advierte, asimismo, que no encuentra "ninguna partida específica" para el aparcamiento del Clínico. Para Compostela Aberta son unos presupuestos decepcionantes que no sirven para resolver los problemas de los santiagueses.