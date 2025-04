Santiago no registró la pasada madrugada ningún incidente de importancia a pesar de estar las rúas en completa penumbra

Santiago no registró incidentes graves la pasada noche derivados del corte del suministro eléctrico que provocó que todas las rúas se encontrasen en penumbra y solo iluminadas por los faros de los vehículos. El concejal de Seguridade Xan Duro destacaba que se reforzó la vigilancia por parte de la Policia Local de Santiago con 24 patrullas y, como principales incidentes destaca el intento de robo en el Carrefour de Montero Ríos. El asaltante salióo a la fuga tras la presencia de la policia. Además se regirtó un accidente en la avenida de Barcelona y una alcoholemia positiva de un conductor en Galeras.

Santiago va volviendo a la normalidad tras el apagón generalizado sufrido ayer, que finalizó sin mayores incidentes. "Podemos felicitarnos por el civismo y la tranquilidad de la población, a la que debemos agradecer la normalidad con la que transcurrieron estas largas horas sin suministro eléctrico", subrayó el alcalde, quien presidió un gabinete de emergencia con los departamentos de Servicios, Seguridad, Educación, Servicios Sociales e Interior una vez confirmada la noticia "de que se trataba de un corte de suministro importante, que podría tener consecuencias para el funcionamiento de los servicios". Sanmartín también destacó que se mantuvo en contacto tanto con la Delegación y Subdelegación del Gobierno como con la Xunta de Galicia y también con la comisaria de Santiago, Nuria Palacios, "a quien agradecemos toda su disponibilidad y colaboración". Sanmartín también agradeció especialmente "al personal de todos los servicios que atendieron la emergencia, en concreto a quienes acudieron en su horario libre para reforzar la atención necesaria. Destacamos la labor de la Policía Local, los bomberos, el personal de Servicios Básicos y Obras o los servicios informáticos, entre nuestros departamentos, y los servicios de emergencia del resto de las administraciones". Funcionamiento normal de los servicios fundamentales Desde primeras horas de la mañana, el municipio recuperó su ritmo habitual. Con el restablecimiento del suministro eléctrico, la red de alumbrado y semaforización, el suministro y depuración, así como los sistemas de información municipal, que habían estado parados por las medidas de seguridad durante la tarde y noche, volvieron a funcionar con normalidad. "Los centros de mando fueron revisados ​​desde el principio y todo funciona correctamente", anunció el alcalde. El gabinete de emergencia municipal se centró desde el principio en poner en funcionamiento todos los servicios esenciales. Así, en el caso de los servicios de emergencia y seguridad, se habilitaron de forma inmediata grupos electrógenos para garantizar las comunicaciones entre el Cuerpo de Bomberos y la Policía Local. También se ha incrementado el número de patrullas en la calle en horario nocturno: 7 de la Policía Local y 17 del Cuerpo Nacional de Policía. También se ha reforzado el Servicio de Extinción de Incendios con un equipo completo (1 sargento y 3 bomberos con camión) para atender los posibles requerimientos del Plan de Emergencias de Galicia. Según el concejal de Convivencia y Seguridad, que reiteró su agradecimiento a la ciudadanía por su "comportamiento ejemplar", solo se registraron tres incidentes: un accidente de tráfico en la avenida Barcelona provocado por un vehículo que se saltó un stop y se estrelló contra un taxi; un nivel de alcohol en la sangre que excedía la sanción penal; y un intento de ingreso a un supermercado que no se produjo por la presencia del guardia de seguridad. Xan Duro también destacó que a lo largo de la mañana se produjeron 15 rescates en ascensores y que el Servicio de Extinción de Incendios se desplazó a la Plaza de Fonseca, La Raíña y Puerto de Conxo para dar servicios autónomos desde la red eléctrica hasta los sistemas de evacuación de agua. Servicios básicos El alcalde también destacó que “no se suspendió en ningún momento el suministro, aunque sí se acordó reducir la presión del sistema para ampliar la disponibilidad de agua en los tanques”. En el servicio de recolección de basura, las isletas de recogida y descarga se instalaron durante toda la noche y fueron retiradas a partir de las 11:00 h. Según el alcalde de Servicios Básicos, «la razón fue la imposibilidad de recargar los vehículos tractores eléctricos». Xesús Domínguez también indicó que se tomaron medidas excepcionales para garantizar la disponibilidad de todos los vehículos de recogida, vaciando su carga en Sogama durante la tarde. Asimismo, se incorporaron dos camiones diésel como reserva, lo que permitió abastecer una parte importante de la ciudad ante la imposibilidad de garantizar la recarga de vehículos eléctricos y de gas natural comprimido. El barrido de calles se suspendió porque no se pudo realizar por la falta de luz, pero "este personal reforzó la recolección". El concejal destacó que como resultado del operativo “se completó la recogida de toda la carga lateral y se prestó el servicio en la zona monumental”. Lo único que quedaba pendiente, indicó el alcalde, era el cobro en el servicio de carga trasera en algunos puntos de la ciudad (zona San Caetano, calle Blanco Amor, calle Otero Pedrayo, calle Teo, calle Arzúa, calle Xoán XXIII, calle Burgo das Naciones, calle Vísta Alegre, calle Torreira, calle Home Santo, calle Espírito Santo, calle San Pedro, calle Medio, calle Forno, calle Fraguas, Belvís, Seminario Menor y Campo de Santo Antonio), aunque la concesionaria ya estaba trabajando en solucionar el incidente. Otros servicios El alcalde también recordó que "las guarderías de gestión municipal están abiertas en el horario habitual y con servicio de comida, aunque es posible que haya que hacer algunos cambios en el menú". En definitiva, resumió Sanmartín, “fue una noche relativamente tranquila en una situación de emergencia que nunca antes habíamos vivido” que dejó “muy en evidencia la gran dependencia que tenemos de la electricidad y de las redes globales, tanto energéticas como de comunicaciones”. Esta situación, indicó, «nos plantea importantes reflexiones sobre cómo habitamos el planeta y nos comportamos como sociedad» y destacó la importancia de las redes locales y la autosuficiencia: «Vimos cómo la gente compartía los alimentos y pensamos que era importante contar con una producción local que garantizara la soberanía alimentaria. Vimos que, al ser Galicia un país productor de energía, tenemos, como mínimo, una extraña dependencia y poca capacidad de autosuficiencia. Vimos que son necesarios sistemas de comunicación redundantes, que no dependan solo de internet, y que lo más importante son las personas». En esta situación, el alcalde también quiso recordar al comercio local y la hostelería, "donde dependían de clientes habituales que no tenían efectivo. En estos casos, es donde se ve más claramente algo que siempre decimos: que las redes económicas locales, el comercio, son pilares fundamentales".