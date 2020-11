Ana Pontón (BNG) anuncia el "no" o abstención a los PGE: "Si el PSOE de Galicia quiere comulgar con ruedas de molinos, que lo haga, pero los gallegos saben sumar y restar"

Pontón ha arremetido contra los partidos que gobierna "por comulgar con ruedas de molinos" y contra el presidente de la Xunta "por no liderar una propuesta alternativa". Destacaba la portavoz del BNG que no es solo "una cuestión numérica", mantiene que no existe ningún proyecto importante para Galicia en los PGE. Pedía a los diputados gallegos de Podemos y de PSOE que "en vez de trabajar en contra del BNG, lo hagan a favor de Galicia".