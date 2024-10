Luis López anuncia a celebración da gala dos premios Mestre Mateo en Lalín

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, anuncia que a cerimonia dos Premios Mestre Mateo, o maior recoñecemento do audiovisual galego, celebrarase o vindeiro 15 de marzo do 2025 en Lalín. Será a primeira vez, nos vinte dous anos de historia destes galardóns, que se entregan na provincia de Pontevedra. Unha decisión, promovida polo goberno provincial, que ten como obxectivo principal promover a “descentralización” das grandes citas e seguir espallando a cultura por toda a provincia. “O mellor do noso audiovisual tamén debe chegar a todos os recunchos do territorio”, defendeu Luis López, acompañado polo deputado de Cultura, Jorge Cubela; polo alcalde de Lalín, Jose Crespo; e polo presidente da Academia Galega do Audiovisual, Álvaro Becerra, á hora de anunciar a sede da edición número vinte tres dos Mestre Mateo.

A cerimonia, que celebrou a súa edición do presente ano 2024 na cidade da Coruña e terá lugar o vindeiro ano por primeira vez fóra da contorna das grandes cidades de Galicia, terá lugar o vindeiro 15 de marzo do no Lalín Arena. O anuncio da sede desta vixésimo terceira edición dos premios coincide coa apertura do prazo de presentación de candidaturas ás distintas categorías que se premian cada ano nos Mestre Mateo, os galardóns máis antigos de todas as comunidades autónomas de España.

A proposta da Deputación de levar os Mestre Mateo ao rural atopou na Academia e no Concello de Lalín aos mellores aliados. Unha iniciativa que responde a dúas apostas. A primeira é reafirmar o apoio da Deputación á cultura e ao audiovisual, como vén facendo con programas como o “Rías Baixas Acción”, o apoio á organización dos festivais audiovisuais, a colaboración con proxectos cinematográficos ou o esforzo para recuperar un emblema cultural como o Cine Fraga. E a segunda pasa por descentralizar os grandes eventos, algo no que Lalín é un bo exemplo ao acoller recentemente un partido da Selección Española de balonmán ou ser escenario agora do International Six Days Enduro, as coñecidas como as olimpíadas desta disciplina do motociclismo.