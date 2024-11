O encendido do tradicional alumeado estrea o nadal en Poio  

O Concello de Poio prepárase para despregar un ambicioso programa de Nadal para este 2024, que promete encher de ilusión e maxia cada recuncho do municipio. A inauguración oficial terá lugar o sábado 30 de novembro na Praza do Mosteiro, con música, animación e o esperado aceso da iluminación do Nadal.

Este ano, a temática do Nadal está inspirada na película "Charlie e a Fábrica de Chocolate", con decoracións, vestiarios e actividades que farán referencia a este máxico mundo. Haberá sete aldeas do Nadal, situadas en lugares emblemáticos como os muíños de Samieira, o parque de Lourido e a Praza dá Chousa de Combarro.

Entre os atractivos destacados atópanse espectáculos itinerantes, talleres, concertos e un belén vivente.

(Escoita a entrevista con Angel Moldes, alcalde de Poio)