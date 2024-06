El alcalde de Pontevedra deja cobrar un sueldo del concello al alcanzar la edad de jubilación laboral

Alcalde sin sueldo en el concello de Pontevedra. Desde este mes, Miguel Fernández Lores, regidor de la capital, finaliza su vida laboral y entra en la etapa de jubilación, un hecho que se produjo el pasado 7 de junio.

Si bien, a nivel político, no parece que tenga muchas intenciones de poner punto y final a su trayectoria la cuestión se presenta bien distinta como médico – profesión que lleva 25 años sin ejercer – porque ya no podrá recuperar su plaza en la consulta del centro salud el día que termine o decida poner fin a su dilatada carrera portando el bastón de mando de la capital. Al cumplir la edad máxima permitida para ejercer la medicina en el sistema público se da por finalizada, de manera oficial, su vida laboral; aunque, en caso de querer practicar la medicina no existiría incompatibilidad si, en el futuro, quisiera o tuviese intención de atender pacientes en la sanidad privada.

Resolución municipal

Por edad, Lores se ha convertido en un pensionista más al cumplir la edad reglamentaria para ello en su profesión, 70 años. Así se destaca en una resolución municipal firmada por la primera teniente de alcalde, Eva Villaverde, donde se confirma la renuncia a la dedicación exclusiva que desde 1999 asumía Lores como alcalde.

De este modo, desde este mes de junio, el sueldo del regidor de la capital no va con cargo a los presupuestos municipales y sí soportado por la Seguridad Social.