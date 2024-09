Adxudicadas as obras de restauración da cuberta do antigo convento de San Francisco

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, informou hoxe de que o Ministerio de Cultura acaba de adxudicar as obras de restauración da cuberta do antigo convento de San Francisco, que será a nova sede do Arquivo Provincial de Pontevedra, á empresa viguesa Oreco Balgon. O subdelegado salientou que, con esta adxudicación, “o Goberno de Pedro Sánchez evidencia unha vez máis o seu compromiso coa cidade de Pontevedra e cos proxectos que outros Executivos deixaron metidos nun caixón”.

A actuación, que ten un custo de 582.626,95 euros e un prazo de execución de seis meses, vén forzada polo desprendemento de tellas que se produciu na cuberta no ano 2021 e busca levar a cabo unha serie de intervencións de urxencia que impidan a caída de novas tellas así como filtracións de auga que poidan provocar o deterioro do inmoble.

A obra forma parte do conxunto de licitacións que o Goberno ten en marcha e que supera o millón e medio de euros para poder rehabilitar o convento de San Francisco e convertelo na nova sede do Arquivo Histórico Provincial. Así, a dirección destas obras de reparación da cuberta xa fora asignada ao estudo do arquitecto César Portela o pasado mes de xullo e estase a ultimar a adxudicación da redacción e dirección do proxecto de rehabilitación do edificio para a súa conversión na nova sede do Arquivo Histórico Provincial ao prestixioso estudo de arquitectura madrileño Aybar Mateos.

O subdelegado incidiu en que “este tramite permite avanzar nun proxecto fundamental para o Arquivo Histórico Provincial, que na actualidade non conta con espazo suficiente para albergar os seus fondos, así como recuperar un elemento patrimonial chave desta cidade para todos os pontevedreses e pontevedresas” e lembrou que corrobora “a aposta valente e decidida deste Executivo polo municipio de Pontevedra e a súa provincia”.