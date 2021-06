Miguel Anxo Fernández Lores califica de "sobresaliente" la gestión del gobierno de Pontevedra

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, hace balance de los dos primeros años de gobierno tras su relección en el año 2019. Calificó de sobresaliente la gestión del gobierno municipal de la capital. Considera que la repercusión internacional es el aval a tal percepción de lo recorrido.

La gestión de la pandemia, la continuidad del modelo de ciudad, con la transformación de barrios y parroquias, las potentes inversiones o el presupuesto más alto de la historia del municipio, por encima de cien millones de euros, han sido algunos de los argumentos en los que Fernández Lores se apoyó para poner en valor su óptima gestión al frente del concello de la capital.

Aseguró que, este tiempo de Covid, el gobierno ha sido capaz de coordinarse para poner a disposición de las actuales circunstancias en mayor nivel de recursos para sortear las actuales dificultades sin detener los proyectos previstos en la agenda municipal.

Lores también celebró que la pandemia hiciera más visible la importancia de modelos de ciudad como el de Pontevedra. En esta línea mencionó proyectos como las actuaciones de calmado de tráfico, la iluminación y la modernización de centros sociales y culturales en las parroquias.

Recordó que el municipio cuenta con dos parques forestales como A Fracha y A Tomba. Y, en esta línea, reiteró su orgullo por haber logrado cerrar un acuerdo con la Iglesia para incorporar el convento de Santa Clara al patrimonio municipal. Tiene claro que esta serie de logros no serían factibles si no hubiese un gobierno cohesionado y con las ideas muy claras, a pesar de que se trate de dos grupos políticos de diferente ADN. No duda en aseverar que se trata del mejor gobierno en sus 20 años como alcalde.

Con respecto a su continuidad en la vida política o posible candidatura a la reelección como alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores no despejo el enigma. Se limitó a reconocer que todo tiempo tiene una edad determinada y que, por el momento, no toca abrir ese debate político y personal.