Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscando a previsión metereolóxica. No tempo da entrevista conversamos co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Hoxe temos como convidada a Carolina Rubirosa na sección musical: “Cóntame a túa canción”. Como cada mércores, botamos "o peche" coa voz de Carmen Quinteiro: unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.