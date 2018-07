Normalización Lingüísitica - Concello de Pontevedra

Iniciativa de promoción do uso do galego a través da sua extensa literatura por diferentes centros educativos do municipio de Pontevedra, en colaboración coa emisora Onda Cero Pontevedra. Os espacios grabados e protagonizados por alumnos de distintos colexios son emitidos a 11.55 hora.