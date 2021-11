Almorzo no Hotel Rías Bajas

Xosé Aldea: "Recuperar a presencialidade era moi importante para nós nesta nova edición de Culturgal”

Cada martes convidamos a almorzar con nós aos protagonistas da actualidade. Hoxe volvemos ao Hotel Rías Bajas e entrevistamos ao director de Culturgal, Xosé Aldea. A Feira volve abrir as súas portas este venres no Recinto Feiral de Pontevedra, despois de ser seleccionado como un dos tres mellores proxectos de acción e promoción cultural do Estado.