Máis de Un Pontevedra

Volve a campaña de AEMPE: “O teu Nadal, a nosa vida”

Conversamos con Conchi Pereiro sobre a campaña de Nadal da Asociación de Empresarios de Pontevedra (Aempe) para dinamizar as compras no comercio local. Ata o 22 de xaneiro, as compras no noso comercio teñen premio.