MÁS DE UNO PONTEVEDRA

Visitamos a Mancomunidade do Salnés neste inicio de outono

Conversamos ca presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez para facer balance dos datos do turismo durante o verán e as boas expectativas de cara a este outono nesta comarca. Ademais,falamos da Variante Espiritual do Camiño de Santiago.