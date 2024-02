Máis de Un Pontevedra

Suárez Costa: “A actividade do Porto de Marín ten un impacto do 4% no PIB da provincia”

Conversamos co presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra, José Benito Suárez. Facemos balance do 2023 e marcamos prioridades para este ano 2024 que xa avanza con moita actividade diaria no porto.