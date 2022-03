Cita a cegas no Museo

Sonia Briones: “O que vixiamos máis de cerca no Museo é o que non se ve”

Hoxe adentrámonos no edificio Castelao guiados por Sonia Briones, responsable da área de Conservació e Restauración do Museo de Pontevedra. Durante a visita aprendemos que se trata dun departamento imprescindible e en permanente contacto con todas as diferentes áreas de traballo do museo. Sonia Briones lévanos ata os talleres nos que ela e o seu equipo traballan a diario para velar polo bo estado dos fondos que albergan