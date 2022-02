Concello de Cambados

Samuel Lago: "En tres meses, os resultados de compostaxe son un éxito"

Chamativas cifras do plan de compostaje en municipios como a capital do Albariño. Fai tres meses escomenzaba un ambicioso proxecto que os datos, iniciais, indican que o sistema funciona: 1350 kilos de residuos foron procesados no composteiros de Cambados.