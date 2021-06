Cita a cegas no Museo

Desde a sala de investigación ata os depósitos pasando pola biblioteca de Filgueira Valverde: unha visita ao Edificio Fernández López con Mª Jesús Fortes

Hoxe adentrámonos no edificio Fernández López guiados pola responsable da área de Documentación do Museo de Pontevedra, María Jesús Fortes. Comezamos visitando un dos depósitos para coñecer como se conservan os miles de documentos que atesoura o Museo. Ademais, temos a sorte de entrar na Biblioteca de Filgueira Valverde, a quen coñeceu persoalmente a nosa guía de hoxe. Rematamos a visita na sala de investigación, un lugar con luz privilexiada no que teñen comezado moitos proxectos importantes para a cultura pontevedresa e galega.