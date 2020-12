Iniciativa de Onda Cero Galicia

Presentación da revista ‘Cen por cen producto galego’ na Praza de Abastos de Pontevedra

Nas páxinas da revista editada por Onda Cero Galicia atoparás productos alimentarios das Denominacións de Orixe Protexido e as Indicacións Xeográficas Protexidas,suxestións, receitas,datos, historias do mellor da terra e do mar, entrevistas a coñecidos galegos falando do Nadal e os súas lembranzas ...