Pontevedra consolídase como destino gastronómico e de turismo verde

A potenciación do turismo gastronómico, con citas culinarias como o certame Pontealmorzo (en marcha ata o domingo 14 de maio) é unha das principais estratexias da concellería de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco. Ademais, en colaboración coa concellería de Desenvolvemento Sostible de Iván Puente,s están a apostar pola sostibilidade e o turismo verde co obxectivo de tentar desestacionalizar o turismo que chega á nosa cidade. Facemos balance do traballo feito neste mandato baixo o marco de "Pontevedra Capital Gastro".