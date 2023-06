Cultura e tradicións

Poio volve a brillar na festividade de San Xoán

Festas de San Xoán de Poio 2023. Esta celebración tradicional promete unha experiencia chea de música, baile e ledicia para todos os asistentes. Todo escomenza este xoves, dende a Casa Consistorial, entrega dos premios do concurso de carteis de San Xoán e os premios do deporte 2023. Ademáis, levaráse a cabo a lectura do pregón a cargo de Rodrigo Cota.