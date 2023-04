Cita a cegas no Museo

Nuria Romero: "O Museo é o espazo perfecto para traballar a socialización e o tempo de ocio que perden os pacientes de psiquiatría"

Visitamos o Museo de Pontevedra cos nosos micros para coñecer os seus fondos, espazos e as diferentes exposicións que ofrece. Os nosos guías son persoas que manteñen unha relación especial co Museo e hoxe citámonos con Nuria Romero, terapeuta ocupacional na área de psiquiatría do Hospital de Día de Pontevedra.