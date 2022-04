Noticias Pontevedra 25/04/2022

LEER MÁS Pontevedra

Sorpresa entre los familias de los 21 fallecidos por la decisión del juzgado de Marín de inhibirse de la investigación del naufragio del Villa de Pitanxo.

María Jose do Pazo, portavoz de la familias, reconoce que la decisión judicial les provocó un cierto asombro pero tienen claro que tarde o temprano el caso acabará siendo investigado e instruido por alguna instancia judicial.

La piscina olímpica y el Complejo Deportivo de Pontemuiños en Pontevedra sigue inactivo después de la decisión de la empresa Supera de no continuar con actividad. En este sentido, si no se producen cambios, la concesión de la explotación de esta instalación será rescindida. Tino Fernández, concejal de deportes de Pontevedra, visitó el centro deportivo Be One en Campolongo. En este contexto, dejo la puerta entreabierta a que una nueva empresa asuma la gestión