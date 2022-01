Noticias Pontevedra 14/01/2022

LEER MÁS Pontevedra

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras una reunión con el presidente de la Xunta, consideró que los concellos de Cerceda o As Pontes pueden ser dos buenas ubicaciones para el futuro traslado de la fábrica de Pontevedra. La tesis planteada ha recibido el respaldo, sin fisuras, del regidor pontevedrés. Miguel Anxo Fernández Lores. No quiso valorar localidades concretas donde podría reubicarse la industria, aunque si apoya firmemente que se estudie una alternativa de traslado que pueda financiarse con fondos europeos. El PP local reitera que no apoyará cualquier opción que no sea la continuidad.

A nivel sanitario, volvemos a crecer en el número de casos activos. Este viernes, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés contabiliza 7.241 casos activos de coronavirus, son 631 más en las últimas 24 horas, periodo en el que se confirmaron 1.046 nuevos contagios en las pruebas diagnósticas. Mientras tanto, en Vilagarcia, concello y Xunta firmaron un convenio para cerrar la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad.

Pleno de relevancia en el concello de Cambados. La renuncia Fátima Abal como alcaldesa del municipio dejó una vacante en el cargo que ahora pretende asumir el concejal socialista Samuel Lago. Tras unos días de negociaciones con otras formaciones políticas como BNG o Somos Cambados, mañana, en la sesión plenaria debería quedar investido un nuevo regidor, si no hay sorpresas de última hora.