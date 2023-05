A última e marchamos

Nace "Cuatro lunas", o novo selo editorial de Kalandraka para alumear aos lectores adultos

Esta semana tomamos a última co editor Xosé Ballesteros e a escritora Xina Vega. Os dous viaxan esta tarde a Madrid para presentar na Residencia de Estudiantes o novo selo co que Kalandraka Editora celebra o seu 25º aniversario. O reto é acompañar con obras de calidade ás lectoras e lectores que medraron lendo os seus libros para soñar. "Cuatro lunas" é o nome da nova editorial que se estrea co lanzamento de catro títulos neste mes de maio.