Cita a cegas no Museo

O Museo de Pontevedra ten un dos arquivos gráficos máis importantes de Galicia con 700.000 rexistros

Hoxe adentrámonos no edificio Fernández López do Museo de Pontevedra guiados por Cristina Echave , responsable do Arquivo e conservadora dos fondos fotográficos. Descubrimos que temos en Pontevedra un dos arquivos gráficos máis importantes de Galicia pola cantidade de rexistros - uns 700.000 mil - e pola calidade dos mesmos. Conservan fotografías desde mediados do século XIX ata case a actualidade e coñecemos algunhas das máis especiais visitando unha das salas de reserva.