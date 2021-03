MÁS DE UNO PONTEVEDRA

Montse Fajardo: "A memoria histórica precisa máis investimento público"

Montse Fajardo, forma parte do equipo redactor do programa A Memoria das Mulleres e Belén López, xornalista do Diario de Pontevedra ; son parte das ponente do foro " As Mulleres que Opinan son Perigosas" que comeza hoxe. O título da súa ponencia é "Cultura e memoria na prensa local".