Semana do Libro con Kalandraka

Carmen Mata le para nós o conto tradicional "Garavanciño"

Hoxe acompáñanos a bibliotecaria Carmen Mata para lernos un fragmento do conto tradicional "Garavanciño", adaptado pola marinense Olalla González e ilustrado por Marc Taeger. As palabras, os contos, as páxinas dos libros… esta semana son os nosos protagonistas para celebrar o 23 de abril: cada día, un libro para soñar con Kalandraka.