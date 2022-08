Repasamos a actualidade deste martes. Almorzamos no Hotel Rías Bajas, en Pontevedra, con Jesús Ares, director de la empresa de viajes Yutravel. Conversamos con Gonzalo Sáncho, portavoz de Vai Polo Río, coa finalidade de coñecer o estado da saude do río e o nivel do cauce dos Gafos. E, no treito final do programa, como cada martes, revisamos a estanterías da librería Cronopios con Adriana Otero.