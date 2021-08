Más de Uno Pontevedra 26/08/2021

Repaso a situación sanitaria do área Pontevedra-Salnés nesta última semana do mes de agosto. O protocolo para o inicio do curso escolar repite medidas e modelo do pasado ano 2020. Por outro lado, xa temos data por inicio da vendimia: será na segunda quincena do mes de septembro. A maiores, revisamos a capacidade das infraestructuras do Camino Portugues en concellos como Caldas. Falamos con Juan Manuel Rey das actuais condicións ante a previsión de medrar nos vindeiros meses. Descubrimos en que consiste a iniciativa municipal, en Pontevedra, destinada a impartir 'cursos do boa cidadanía canina'. Escoitamos as voces de expertos do Cemma sobre a presencia de arroaces e outras especies marinas nas costas das Rías Baixas. E, último tramo do programa, coñecemos a tradición de Penadauga, A pedra de Santa Isabel, en Escuadro (Silleda) con Carlos Fernández Cortiñas.