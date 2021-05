Comezamos o programa coa actualidade do luns para despedir o mes de maio cunha intensa xornada de vacinación na área sanitaria de Pontevedra - O Salnés. Buscamos a previsión metereolóxica e concedemos protagonismo ao mundo do deporte con Rubén Rey e ao mundo do motor con Abel Millán. Celebramos os dezaseis anos de Galaurea conversando con Marta Blanco e, ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".