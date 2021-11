Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscando a previsión do tempo para as vindeiras horas. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co noso almorzo informativo, hoxe o noso convidado é o pontevedrés Pedro de Lorenzo. Ademais, abrimos o espazo Cronopios que hoxe ten invitada con libro propio: Diana López Varela, unha das autores de "Voces que cuentan".