Primeira reunión entre o novo xerente do área sanitaria Pontevedra-Salnés e sindicatos do sector médico e sanitario. Coñecemos as conclusións deste primeiro encontro con Enrique Marra, delegado de Cesm Pontevedra. Tamen, conversamos co alcalde de Poio, Luciano Sobra, sobre as novedades relacionadas coa Illa de Tambo ou o incremento de padron no municipio. E, como cada martes, repasamos os últimos titulos literarios na librería Cronopios con Adriana Otero.