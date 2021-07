Atentos a situación sanitaria e programa de vacinación, o que se incorporaron os xóvenes de menos de 29 anos na última semana. Saimos a rúa para preguntar polo deporte favorito dos xogos olímpicos. Descubrimos o libro 'La Gazapoteca' de Jorge Alonso. Profundizamos nas 'Sonatas de Verán' en Vilanova. Falamos con Iago de Domaio antes do seu concerto do domingo no Fornerlos Wake Club. E repasamos a axenda de ocio e cultura dos diferentes concellos da zona norte da provincia.