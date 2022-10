PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 28/10/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, sobre a inauguración do Festival Curtas. Buscamos a previsión metereolóxica para a fin de semana e abrimos tempo de entrevista co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Ademais, como cada venres, convertemos a radio nun conto en compañía de Carmen Quinteiro.