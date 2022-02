Comezamos o programa coa actualidade desta última xornada de febreiro e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Visitamos Sanxenxo para coñecer a programación do seu entroido e, como cada luns, concedemos protagonismo ao mundo do motor con Abel Millán. Ademais, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".