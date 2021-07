Más de Uno Pontevedra 27/07/2021

A cifra de contaxios por coronavirus segue medrando e supera xa os 3000 casos activos no área sanitaria Pontevedra-Salnés. O sector da hostalería observa con máxima atención as decisións do comité de expertos, que asesora a Xunta, que este martes volve a reunirse. Dende O Grove, o PP solicita a Administración Autonómica unha rebaixa do endurecemento das medidas. Falamos con Beatríz Castro. Celebramos o habitual almorzo informativo conversando co alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. Revisamos as bases dun concurso de fotografía co obxectivo de promocionar o turismo en Lalín. A maiores recollemos as sensacións de Juanma, membro do grupo Jonnhy B Zero, tras ofrecer un concerto no Festival Atlántic Fest. E, como cada martes, repasamos as estanterías da librería Cronopios gracias a unha guía de excepción como Adriana Otero.