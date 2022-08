Atentos a situación do río Lérez. Analizamos a realidade do mercado laboral no presente pero también no futuro. Facemos memoría co alcalde Carlos Iglesias ante os 25 anos de independencia de A Illa de Arousa. Tamen conversamos con Jose Antonio Gómez, ex patrón de barco de pesca, sobre os incidentes de dous barcos de navieras de transporte marítimo na Illa de Ons. E no habitual destino turístico, relacionado co medio ambiente, quedamos en ONS para coñecer algunhas das excelencias.