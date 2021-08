Más de Uno Pontevedra 25/08/2021

Repasamos as últimas decisións do comité clínico que asesora a la Xunta durante la pandemia. Dos concellos, como Pontecaldelas o Cerdedo-Cotobade, pasarán o nivel alto de restricciones a partir deste fin de semana. Paralelamente, continua o programa de vacinación para menores de 16 a 14 anos. Tamén, analizamos o estado do sector turístico en municipios como Sanxenxo o a comarca de O Salnés. Nesta liña, escoitamos as reivindicacions do concello de A Illa ante a masificación de turistas. Incluimos en este debate as opinións da ONG Amigos da Terra Galicia. E, sen abandoar o eido turístico, descubrimos o amplio programa da Ruta do Viño Rías Baixas.