LEER MÁS Pontevedra

Comezamos o programa coa actualidade do luns marcada polo pleno da corporación municipal de Pontevedra e a visita do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Buscamos a previsión metereolóxica neste inicio de semana e concedemos protagonismo ao mundo do deporte con Rubén Rey e ao mundo do motor. Completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".