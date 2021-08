Más de Uno Pontevedra 19/08/2021

Repasamos as últimas novidades relacionada cos concellos e aforos do comité clínico que asesora a Xunta de Galicia. Saimos a rúa para preguntar polas relacions sentimentais por internet ou a través das novas aplicacións APP's. Disfrutamos da última cita a cegas no Museo de Pontevedra; nesta ocasión, Fátima Cobo, responsable de exposicións, descubre outras interesantes singularidades deste importante motor cultural en Pontevedra e Galicia. Conversamos con Carmen Fouces, concelleira de Cultura, tras a publicación no DOGA do cambio de nome do colexio Salvador Moreno por Juan Sebastian Elcano, en aplicación da Ley de Memoría Histórica. Na nosa sección de Ruta.. visitamos o concello de Cuntis. E pechamos o programa falando con Carolina Robirosa, artista musical que ofrece un concerto acústico no Sanatorio de Pontevedra.