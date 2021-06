Recibimos a nova da data para retirar a mascarilla no exterior. Será o vindeiro 26 de xuño 2021 cando non sexa obrigatorio utilizar esta medida de protección sanitaria. Tamen repasamos a actualidadde política e municipal co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Conversamos coa alcaldesa de Marín, María Ramallo, sobre a proba piloto das verbenas que organiza a Xunta. E repasamos as novas do deporte e a axenda de actividades de ocio e cultura.