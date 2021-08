Más de Uno Pontevedra 17/08/2021

Pendentes da novas medidas da Xunta relacionadas coa pandemia, nun martes no que descende del nivel de restriccións o concello de O Grove. Saimos a rúa a preguntar por remedios contra a picadura dos temidos insectos do verán. No alrmorzo informativo dos martes converamos con Manuel Cuiña, alcalde de Silleda. Este día celébrase o Día da Galiza Martir, o acto central ten lugar na Caeira, frente o monolito de Alexandre Bóveda. Reflexionamos con Marga Caldas, concelleira de Memoria Histórica de Poio. E, como cada semana, revisamos as novas literarias con Adriana Otero, da librería Cronopios en Pontevedra.