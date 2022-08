Más de Uno Pontevedra 16/08/2022

Repasamos o sucedido ao longo do ponte festivo, co paso do primeiro fin de semana das festas das Peregrinas e celebración das polémicas peñas no centro da capital. O concello fai balance dos residuos rexistrados, e os veciños e hostaleiros analizan a problemática do botellón. Conversamos deste asunto con Daniel Lorenzo, presidente de Hoempo. Tamen, compartimos o almorzo informativo, no Hotel Rías Bajas, na rúa Daniel de la Sota, con Manuel González, teniente de alcalde de Caldas de Reis. E aproveitamos os últimos minutos para achegarnos ata o concello de Barro. Falamos co seu alcalde Xose Manuel Abraldes sobre a polémica do parque natural da Barosa.