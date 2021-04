Más de Uno Pontevedra 16/04/2021

Comezamos o programa coa actualidade do día e resumindo a semana en sons e palabras. Buscamos a previsión metereolóxica e, como cada venres, coñecemos a información deportiva con Rubén Rey. Abrimos tempo de entrevista co alcalde de Pontevedra, Miguel A. Fernández Lores, como convidado. Ademais, enchemos de plans a nosa axenda de fin de semana con Carmen Quinteiro no seu venres de conto.