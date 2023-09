Programa Completo

Más de Uno Pontevedra 15/09/2023

Revisión a actualidade. Coñecemos a previsión do tempo cara o fin de semana. Analizamos todo o dispositivo de seguridade e tráfico coa policía local de Pontevedra da celebración das series mundiales de triatlón. Tamen, celebramos a selección dun corto producido por Marta Blanco, xerente de Galaurea Pontevedra, no Festival de Curtas de Vilagarcia. E, na nosa axenda de ocio e cultura, conversamos co alcalde de Poio, Ángel Moldes, para repasar todo o programa da Festa da Ameixa.