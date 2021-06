Más de Uno Pontevedra 14/06/2021

Abrimos a semana con concentración contra a Violencia Machista. Os casos de asesinato en Tenerife e Sevilla motivaron unha nova movilización na que participou a Carmela Silva, presidenta da Deputación, e Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. Lembraron que 41 nenas e nenas desde 2013 e 1.096 mulleres desde 2003 foron asesinados pola violencia machista. Tamén, analizamos a situación do persoal do concello que denunciou precareidade e unha elevada tensión co goberno municipal. Xa se coñece a data da resolución dos recursos contra a prorroga de Ence. Será o 22 de xuño. Por outro lado, deixamos atrás un fin de semana, esceario da proba piloto do ocio nocturno. Coñecemos os resultados co responsable da Sala La Pomada de Pontevedra. Repasamos a actualidade o deporte e motor con Rubén Rey e Abel Millan, respectivamente. E dedicamos os últimos minutos a desgranar o programa do Festival Clasclás de Vilagarcia.