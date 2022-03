Más de Uno Pontevedra 14/03/2022

Repasamos a actualidade local do inicio de semana. Facemos análisis de dous anos de pandemia co doutor Baloira, xefe do servizo de neumoloxia do complexo universitario de Pontevedra. Abordamos a situación da piscina e Pontemiuños: complicada situación para deportistas e clubes de élite polo peche da única lámina de auga olímpica ante a imposibilidade de facer frente a factura da enerxía, tras unha escalada continuada de prezos. Damos unha ollada as últimas novedades o eido do motor. E, cara o fin de semana, coñecemos as diferentes campañas do día do paí en concellos como O Grove, Cambados e Lalín.