Programa Completo

Más de Uno Pontevedra 13/09/2023

Revisamos a actualidade local e comarcal. Abrimos conversa co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera. Analizamos as ultimas novas relacionadas con operacións contra o narcotráfico con Fernando Alonso, portavoz da Fundación Galega Contra o Narcotráfico. E consultamos o alcalde Cesar Poza como está indo o verán no concello de Vilaboa.